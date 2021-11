Cumpleaños

MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CARTELERA DEL CINE CAMPANA Cine Campana, Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 19 al 24 de Noviembre. «Venta Anticipada», Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1) - 19,30 - 2D-Castellano - CAZAFANTASMAS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano -22.00 - 2D-Castellano - ESPIRITUS OSCUROS: Viernes a Miércoles: 19,50 -(2x1)- 2D - Castellano - VENOM: Viernes a Miércoles: 22,30 - 2D - Castellano ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- GRACIAS ANSES CAMPANA Por la disposición que tuvo en todo momento su jefe Sr. GUSTAVO BELLANGER, que desde su puesto se ocupa personalmente de atender al que necesita como en nuestro caso y su personal que también pone toda la dedicación con mucha amabilidad y calidez. Gracias a esta gestión por todo!! Laura H. Casanova DNI 13.993.374 Norberto J. Covián DNI 12.021.495 ----- FRASE DEL DIA El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Buda ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 9 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 9 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- Pág. siguiente (2/3)