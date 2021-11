JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) PASAJERO Desteje la tarde

la urdimbre senil del tiempo.

Los años se han hecho viejo

al zigzagueo final. Bálsamo errante

para llegar lejos

antes que las arrugas duelan. Solo me queda

el sol en mis pasos lergos,

efímero pasajero de mi habitar,

detrás de los umbrales. ADELINA FONTANELLA Integrante de Campana AmanecerLiterario ----- FRASE DEL DIA Solo en contadísimas ocasiones encontramos a alguien a quien podamos transmitir nuestro estado de ánimo con exactitud, alguien con quien podamos comunicarnos a la perfección. Es casi todo un milagro, o una suerte inesperada, hallar a esa persona.Haruki Murakami (1949-?) Escritor y traductor japonés. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 9 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 9 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. Pág. siguiente (2/3)