SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 9 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 9 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 26 de Noviembre al 1º de Diciembre. "Venta Anticipada", horario de la Boletería del Cine; de Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - ENCANTO: Viernes a Miércoles: 16,30 - 2D-Castellano - 18,40 - 2D-Castellano - GHOSTBUSTERS: EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 - (2x1) - 2D-Castellano - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 19,30 -(2x1) - 2D-Castellano - 22,30 - 2D-Castellano - EL MISTERIO DE SOHO: Viernes a Miércoles: 21,00 - 2D - Castellano ----- FRASE DEL DIA "Una palabra y todo se pierde, una palabra y todo se salva." -André Breton (1896-1966) Poeta y crítico francés. ----- GRAN CENA SHOW BAILABLE El próximo martes 7 de diciembre a las 21,30 horas, víspera de feriado, el ballet de folklore y tango Eluney realizará una gran cena show bailable despidiendo el año. El menú será de entrada: empanadas, plato principal: suprema rellena con rusa, postre y brindis. Valor de la tarjeta $1200. Bailamos con Aldo Fabio. Las entradas son limitadas y están en venta en Jean Jaures 767 (cerrajería), Club Estrella del Este de 18 a 20; radio Swing (Sívori 183), bailarines del Ballet y o reservas al 3489 570418. Los esperamos gran cierre con carnaval carioca, imperdible. v.7.12.