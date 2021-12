MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

FELIZ CUMPLE MARY 1-XII-2021 Hija: feliz cumpleaños te desea tu "viejo" y mami que desde el cielo te cuida. Son los deseos de toda tu familia que lo pases lindo, sos muy buena hija, trabajadora, estas siempre con nosotros en todo momento. Gracias hija te saludan tus hijos: Caro, Hernan, tu esposo Daniel, tu hermana Paula, sobrino Jose Ignacio, Aisa tus suegros Jorge y Nenita (Tere a la distancia) y Nico y Vanesa. Feliz cumple!! Papá y mamá ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 26 de Noviembre al 1º de Diciembre. "Venta Anticipada", horario de la Boletería del Cine; de Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - ENCANTO: Viernes a Miércoles: 16,30 - 2D-Castellano - 18,40 - 2D-Castellano - GHOSTBUSTERS: EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 - (2x1) - 2D-Castellano - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 19,30 -(2x1) - 2D-Castellano - 22,30 - 2D-Castellano - EL MISTERIO DE SOHO: Viernes a Miércoles: 21,00 - 2D - Castellano ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 9 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 9 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- ----- ----- HOY MISA POR LOS ENFERMOS EN VILLANUEVA Hoy a partir de las 18 tendrá lugar en la capilla San Pedro Apóstol del barrio Villanueva una Misa de Intercesión por los Enfermos y Afligidos, que será celebrada por el Sacerdote Rogacionista Rufino Giménez Fines, párroco de Nuestra Señora del Carmen. La capilla queda en General Savio esquina Chiclana. "Todos son bienvenidos. Que ninguna intención quede afuera", invita el Padre Rufino. ----- FRASE DEL DIA La virtud debe ser común al labrador y al monarca. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. ----- GRAN CENA SHOW BAILABLE El próximo martes 7 de diciembre a las 21,30 horas, víspera de feriado, el ballet de folklore y tango Eluney realizará una gran cena show bailable despidiendo el año. El menú será de entrada: empanadas, plato principal: suprema rellena con rusa, postre y brindis. Valor de la tarjeta $1200. Bailamos con Aldo Fabio. Las entradas son limitadas y están en venta en Jean Jaures 767 (cerrajería), Club Estrella del Este de 18 a 20; radio Swing (Sívori 183), bailarines del Ballet y o reservas al 3489 570418. Los esperamos gran cierre con carnaval carioca, imperdible. v.7.12. ----- AGRUPACION SOLIDARIA TUS SUEÑOS Te esperamos el día jueves 9 de diciembre en la Plaza Italia a las 18 hs para compartir una linda tarde llena de sorpresas. Habrá robot led, mamá y papá Noel, superhéroes y muchas cosas mas. v.9.12.