Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 3 AL 8 DE DICIEMBRE: CARTELERA DEL CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 3 al 8 de Diciembre; "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: - ENCANTO: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1)- 2D-Castellano - 18,40 - 2D-Castellano - GHOSTBUSTERS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,30 - (2x1) - 2D-Castellano - RESIDENT EVIL; BIENVENIDO A RACOON CITY: Viernes a Miércoles: 20,00 - 2D-Castellano - 22,30 - 2D-Castellano - LA CASA GUCCI: Viernes a Miércoles: 21,00 - 2D - Subtitulada ----- YO NO SOY SOBERANO (Dijo "El Gris") Por Graziano Asac (seudónimo) Ni tábano(molesto)

ni ilustrado

ni despota

ni mucho menos tirano Ni gris, ni alienígeno

ni atrofiado

ni leyes propias

ni derechos creativos

ni con constitución

atlantida en la mano Al gris le dijo:

Horizonte utólico

arco iris no atravesado

con vestido común

avanzo, avanzo!

Gracias Galeano, Galeano (maestro) ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- FRASE DEL DIA El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir por propias culpas, ésa es la pesadilla de la vida. Oscar Wilde ----- GRAN CENA SHOW BAILABLE El próximo martes 7 de diciembre a las 21,30 horas, víspera de feriado, el ballet de folklore y tango Eluney realizará una gran cena show bailable despidiendo el año. El menú será de entrada: empanadas, plato principal: suprema rellena con rusa, postre y brindis. Valor de la tarjeta $1200. Bailamos con Aldo Fabio. Las entradas son limitadas y están en venta en Jean Jaures 767 (cerrajería), Club Estrella del Este de 18 a 20; radio Swing (Sívori 183), bailarines del Ballet y o reservas al 3489 570418. Los esperamos gran cierre con carnaval carioca, imperdible. v.7.12. ----- AGRADECIMIENTO ESPECIAL La Comisión Directiva desea expresar su agradecimiento a todos los socios que entendieron la situación vivida en estos dos años de pandemia que impidió desarrollar nuestras actividades, pero los compromisos asumidos gastos de luz, gas, alquiler, mantenimiento, son esenciales para su vigencia. También el apoyo de la Municipalidad de Campana. que hicieron que todos juntos permitieran mantenernos como institución. Es el deseo de todos sus integrantes poder comenzar el 2022 con una casa llena de actividades siempre respetando los protocolos vigentes y otra vez reiteramos nuestro agradecimiento y deseamos un fin de año lleno de amor y salud a todos. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 8 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- Pág. siguiente (2/3)