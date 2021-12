Cumpleaños

DOMINGO 05 DE DICIEMBRE DE 2021

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- 3 AL 8 DE DICIEMBRE: CARTELERA DEL CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 3 al 8 de Diciembre; "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: - ENCANTO: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1)- 2D-Castellano - 18,40 - 2D-Castellano - GHOSTBUSTERS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,30 - (2x1) - 2D-Castellano - RESIDENT EVIL; BIENVENIDO A RACOON CITY: Viernes a Miércoles: 20,00 - 2D-Castellano - 22,30 - 2D-Castellano - LA CASA GUCCI: Viernes a Miércoles: 21,00 - 2D - Subtitulada ----- FELICITACIONES La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal San José felicita profundamente a la Dra. MONICA GUTIERREZ por haber recibido la Orden de la Campana en reconocimiento a su excelente e incansable labor realizada durante la pandemia de COVID 19. Campana, diciembre 2021 ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ------ CASAMIENTO El viernes 3 de diciembre contrajeron matrimonio civil el señor Federico París y la señorita Yamila Benitez. El domingo a las 12.15 hs en Catedral Sta. Florentina recibirán la bendicion de Dios con el Sacramento del matrimonio y la eucaristía. Que el Altísimo los acompañe en este nuevo camino que la vida les ofrece. Felicidades!!! v.5.12. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Miercoles 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este miércoles 8 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este, los esperamos en el gran entretenimiento familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.8.12. ----- GRAN CENA SHOW BAILABLE El próximo martes 7 de diciembre a las 21,30 horas, víspera de feriado, el ballet de folklore y tango Eluney realizará una gran cena show bailable despidiendo el año. El menú será de entrada: empanadas, plato principal: suprema rellena con rusa, postre y brindis. Valor de la tarjeta $1200. Bailamos con Aldo Fabio. Las entradas son limitadas y están en venta en Jean Jaures 767 (cerrajería), Club Estrella del Este de 18 a 20; radio Swing (Sívori 183), bailarines del Ballet y o reservas al 3489 570418. Los esperamos gran cierre con carnaval carioca, imperdible. v.7.12. ----- CLUB PORTEÑO GRAN CENA SHOW Los esperamos el día 23/12 para despedir el año en el Club Porteño Coletta 526 Gran Cena Show y un artista invitado de lujo el gran Alfredo Silva "Humorista". Parrilla libre $ 2000. Pizza Libre $ 1500. Pedi tu entrada en el Club. Para mas info: 3489-556505. v.11.12.