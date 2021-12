Cumpleaños

MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CARTELERA 10 AL 14 DE DICIEMBRE: Cine Campana, Av. J. Varela 635 Horario del 10 al 14 de Diciembre; "Venta Anticipada", Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - ENCANTO: Viernes a Miércoles: 16,30 Hs. (2x1) - 2D - Castellano /// 18,40 Hs. - 2D - Castellano. - EX CASADOS: Viernes a Miércoles: 16,40 Hs. - 2D /// 20,40 Hs. - 2D. - RESIDENT EVIL; BIENVENIDOS A RACCOON CITY: Viernes a Miércoles: 18,30 Hs. (2x1) - 2D - Castellano /// 22,30 Hs. - 2D - Subtitulada. - EL PERFECTO DAVID: Viernes a Miércoles: 20,50 Hs. 2D. - LA CASA GUCCI: Viernes a Miércoles: 22,20 Hs. 2D - Subtitulada. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 19 - 18.00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo desde las 18,00 horas los esperamos para pasar una jornada con muchos premios el la loteria familiar del Ballet Eluney, donde podra ganar importantes premios y en el extra mas de seis mil pesos. Adquiera su entrada hoy mismo en el Club Estrella del Este , F M Swing ,bailarines del Ballet o reserve al 3489 570418. Participe - Gane y colabore. V.19.12. ----- NAR-ANON TE INVITA SI ESTAS AFECTADO POR LA ADICCION DE UN FAMILIAR CERCANO.... A una Reunión Pública que se realizará el día viernes 17/12 a las 19 hs en Jardin de Infantes Nº 919 San Martin y Ameghino Campana ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- CLUB PORTEÑO GRAN CENA SHOW Los esperamos el día 23/12 para despedir el año en el Club Porteño Coletta 526 Gran Cena Show y un artista invitado de lujo el gran Alfredo Silva "Humorista". Parrilla libre $ 2000. Pizza Libre $ 1500. Pedi tu entrada en el Club. Para mas info: 3489-556505. v.11.12.