DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) CINE CAMPANA Av. J. Varela 635. Horarios del 17 al 22 de Diciembre. "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - DEL VIERNES 17 AL MARTES 21 ENCANTO: Viernes 17 al Martes 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano SPIDERMAN; NO WAY HOME: Viernes 17 al Martes 21: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 19,40 - 2D - Subtitulada - 22,10 - 2D - Subtitulada - 22,30 - 2D - Castellano. PELICULAS DEL MIERCOLES 22 ENCANTO: Miércoles 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; NO WAY HOME: Miércoles 22: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 22,10 - 2D - Subtitulada MATRIX; (PRE ESTRENO): Miércoles 22: 19,40 - 2D - Castellano - 22,30 - 2D - Subtitulada. ----- FRASE DEL DIA La divinidad está en ti, no en conceptos o en libros. La verdad se vive, no se enseña. Hermann Hesse ---- HALLAZGO Se ha encontrado lentes c/aumento en 25 de Mayo (frente a la plaza Bº Dalmine Viejo). Su dueño puede retirarlo por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.19.12. ---- EXTRAVIO Se extravió billetera con documentación a nombre de OJEDA LUIS OMAR ESTEBAN . Cualquier informacion comunicarse al tel. 3489-521986. v.19.12. ---- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ---- ESPACIO SADE CAMPANA Luna de sangre Por Gloria Mattos Si liberará al genio de la botella que aún sigue hundido, en el mar de mis ojos tal vez no pediría tres deseos, sería suficiente ya uno solo. Es otoño aquí en tu Buenos Aires y la rosa en el poema se marchita, la luna de cristal se ha vuelto sangre y pasea por los cielos las heridas. Que versos escribirías en estos tiempos, me pregunto refugiada entre las hojas la libertad parece ya olvidada y el mundo va perdiendo la memoria. Abrígame las nostalgias esta noche para quedar dormida en tus estrofas, afuera no hay cortejos fúnebres y los muertos danzan en las sombras Texto dedicado a Borges, obtuvo el 3er premio en la categoría Poesía del concurso "Más Libros más libres" de la Feria del Libro de Campana. ----- "VOLVERAS" Por donde andarás mi amor // que no te he podido ver. Será que ya encontraste otro querer // pero se que un dia has de volver... Cuando me dijiste adios prometiste que pronto volverias // porque un amor tan lindo no se puede olvidar. // Ay...el tiempo y la vida pasa tan rápido // que no se puede frenar, // asi van pasando los años entre silencio, // pena y dolor, pero yo se que has de volver // y asi no sufrirá más elcorazón. Si yo supiera donde estas iria a buscarte // sin pensar que tan lejos estás. Porque yo también no puedo olvidar esos lindos momentos // que juntos pasamos con alegria y esperanza // pero un adios y una partida rompió el corazón // pero yo se que pronto has de volver a este lugar otra vez. Y tu regreso será para no irte jamas. // Y pensaré que este amor no morirá jamás. // Ni el odio rencor y ego no lo puede olvidar // y solo el olvido todo pasas, todo es justo. Juani Cossa ----- Pág. siguiente (2/3)