MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635. Horarios del 17 al 22 de Diciembre. "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - DEL VIERNES 17 AL MARTES 21 ENCANTO: Viernes 17 al Martes 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano SPIDERMAN; NO WAY HOME: Viernes 17 al Martes 21: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 19,40 - 2D - Subtitulada - 22,10 - 2D - Subtitulada - 22,30 - 2D - Castellano. PELICULAS DEL MIERCOLES 22 ENCANTO: Miércoles 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; NO WAY HOME: Miércoles 22: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 22,10 - 2D - Subtitulada MATRIX; (PRE ESTRENO): Miércoles 22: 19,40 - 2D - Castellano - 22,30 - 2D - Subtitulada. ---- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- CLUB PORTEÑO GRAN CENA SHOW Los esperamos el día 23/12 para despedir el año en el Club Porteño Coletta 526 Gran Cena Show y un artista invitado de lujo el gran Alfredo Silva "Humorista". Parrilla libre $ 2000. Pizza Libre $ 1500. Pedi tu entrada en el Club. Para mas info: 3489-556505. v.21.12.