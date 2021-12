JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 23 al 29 de Diciembre · "Venta Anticipada" · Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: ENCANTO: Jueves 23 al Miércoles 29: 17:00 Hs - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; No way home: Jueves 23 al Miércoles 29: 16:30 Hs - 2D - Castellano // 19:20 Hs - 2D - Castellano // 22:10 Hs - 2D - Subtitulada. MATRIX: Jueves 23 al Miércoles 29: 19:10 Hs - 2D - Castellano // 22:00 Hs - 2D - Subtitulada. EXCLUSIVO DOMINGO 26 SPIDERMAN; No way home: (Domingo 26): 14:10 Hs. 2D - Castellano ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- FRASE DEL DIA "Delante de nosotros hay mil vidas distintas que podríamos vivir, pero cuando llegue, sólo será una." John Steinbeck ----- EXTRAVIO Se extravio llave de Renaultzona de Registro de Personas. Devolver a la redacción o tel. 3489-431266. v.26.12. Pág. siguiente (2/3)