DOMINGO 26 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- FRASE DEL DIA Es una de las limitaciones más crueles del ser humano. La vida sería más llevadera si dispusiésemos de una segunda oportunidad. Miguel Delibes (1920-2010) Escritor español. ----- EXTRAVIO Se extravio llave de Renaultzona de Registro de Personas. Devolver a la redacción o tel. 3489-431266. v.26.12. ----- YO NO TE VOY A DESEAR FELIZ NAVIDAD NI FELIZ AÑO Yo te deseo coraje para decir basta, te deseo que olvides a quien te olvidó, te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas, te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa, te deseo que te atrevas, te deseo que te quieras, te deseo ojeras y risas, te deseo locura y magia, también te deseo errores para aprender, te deseo viento para dejarte llevar, te deseo chispas en la mirada, colores en los días grises, paraguas para las malas tormentas y lluvia para calarte, te deseo "te echo de menos", te deseo abrazos de los que duren toda la vida cuando cierras los ojos, te deseo viajes y nuevos recuerdos, te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir, te deseo que te quieran sin que te necesiten, te deseo una nueva canción favorita y nueva fecha que te haga sonreír, te deseo besos bonitos brindis con los labios y te deseo ganas... Las de seguir". (autor desconocido) Nelda F. ----- ----- ----- CIERRE DEFINITIVO El centro de la Tercera Edad "Corazones Abiertos" en Becerra 718 comunica a la población en gral. que a partir del 27/12/2021 cierra sus puertas definitivamente. Haciendo llegar por este medio nuestro mayor agradecimiento a todos quienes colaboraron con la institución. Jose Maria Iraeta Presidente v.31.12. Pág. siguiente (2/3)