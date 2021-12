Cumpleaños

MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 2021

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Horarios del 23 al 29 de Diciembre · "Venta Anticipada" · Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: ENCANTO: Jueves 23 al Miércoles 29: 17:00 Hs - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; No way home: Jueves 23 al Miércoles 29: 16:30 Hs - 2D - Castellano // 19:20 Hs - 2D - Castellano // 22:10 Hs - 2D - Subtitulada. MATRIX: Jueves 23 al Miércoles 29: 19:10 Hs - 2D - Castellano // 22:00 Hs - 2D - Subtitulada. ----- CIERRE DEFINITIVO El centro de la Tercera Edad "Corazones Abiertos" en Becerra 718 comunica a la población en gral. que a partir del 27/12/2021 cierra sus puertas definitivamente. Haciendo llegar por este medio nuestro mayor agradecimiento a todos quienes colaboraron con la institución. Jose Maria Iraeta Presidente v.31.12. ----- FRASE DEL DIA Todo lo que eleva al individuo por encima del rebaño, todo lo que mete miedo al prójimo se llama desde entonces "malo". Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 18,30 Hs Org. Ballet Eluney Comenzamos el 2022 con los entretenimientos familiares el domingo 9 de enero a las 18.30 hs en el Club Deportivo Estrella del Este. Atencion se respetara el protocolo : Tapabocas obligatorio - Certificado de vacunacion y o carnet - deberan llevarse los implementos para anotar, no podran ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. o reservas al 3489 570418. Imperdible. Entrada gral $ 400,00, participe, colabore y gane. v.9.1. ----- EXTRAVIO Se ha extraviado una llave marca Renault. Devolver a la redaccion o llamar al431216. v.2.1. ----- EXTRAVIO Se extravio llave de Renaultzona de Registro de Personas. Devolver a la redacción o tel. 3489-431266. v.28.12.