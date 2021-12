JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

EXTRAVIO Se ha extraviado una llave marca Renault. Devolver a la redaccion o llamar al 431216. v.2.1. EXTRAVIO Se extravio llave de Renaultzona de Registro de Personas. Devolver a la redacción o tel. 3489-431266. v.31.12. ----- Cuando alguien muere...* Cuando alguien muere, no se va solo. Se lleva parte de tu alma para confeccionar sus alas, de esta manera logra volar junto a ti. Cuando alguien muere, no se va solo. Se lleva tu voz y escucha con atención, de ésta manera logra guiarse en el camino. Cuando alguien muere, no se va solo, se lleva los recuerdos, de ésta manera se ríe durante el camino para no aburrirse. Cuando alguien muere, no te deja solo, te deja parte de su alma, de esta manera sabrás que está bien. Cuando alguien muere, no te deja solo, te deja su voz, de esta manera será tu conciencia. Cuando alguien muere, no te deja solo, te deja los recuerdos, de esta manera reirás con él. Cuando alguien muere, sucede algo mágico, un tanto inexplicable, no se quiere alejar, entonces cambia de cuerpo para estar contigo. Busca en los demás, un fragmento de él, busca bien y lo encontrarás; hay mucha gente que falta por conocer, muchos de ellos tendrán parte de él, ábrete a gente nueva, haz mas amigos, llénalos de amor, llora y ríe con ellos, que sean dos cuerpos y una sola mente. Cuando alguien muere, sucede algo mágico, un tanto inexplicable. No se quiere alejar. Cuando se te nubla la vista, es él que pasa frente a ti; cuando te dan escalofríos, es él que te abraza; cuando tienes frío por la noche, es él quien toma la cobija; cuando te tropiezas, es él quien te mete el pie para reírse un poco; cuando no te puedes peinar, es él quien se burla de lo mal que te ves; cuando te ríes de la nada, es él quien te cuenta un chiste y ni cuenta te diste. Cuando alguien muere, no es para que te pongas triste, es difícil de entender pero es verdad: Él está mejor allá, y quien mejor que él para guiarte, mientras llega el momento que te toca partir, pues espera con ansias ver tu cómico rostro y reírse a carcajadas contigo de nuevo. (de la pagina de Face: "Mi dolor tiene voz"). ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 18,30 Hs Org. Ballet Eluney Comenzamos el 2022 con los entretenimientos familiares el domingo 9 de enero a las 18.30 hs en el Club Deportivo Estrella del Este. Atencion se respetara el protocolo : Tapabocas obligatorio - Certificado de vacunacion y o carnet - deberan llevarse los implementos para anotar, no podran ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. o reservas al 3489 570418. Imperdible. Entrada gral $ 400,00, participe, colabore y gane. v.9.1. ----- FRASE DEL DIA ¡He perdido mi gotita de rocío!, dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.