VIERNES 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CARTELERA DEL CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 Horarios del 30 de Diciembre al 5 de Enero. "Venta Anticipada". Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. PELICULAS ENCANTO: Jueves 30 al Miércoles 5: 16:50 Hs. - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; No way home: Jueves 30 al Miércoles 5: 16:30 Hs. - 2D - Castellano - 19:00 Hs. - 3D - Castellano - 19:30 Hs. - 2D - Castellano - 22:20 Hs. - 2D - Subtitulada. MATRIX RESURRECCIONES: Jueves 30 al Miércoles 5: 22:00 Hs. - 2D - Castellano. ----- FRASE DEL DIA "Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria." Lousie Glück (1943-?) Poeta estadounidense. ----- EXTRAVIO Se ha extraviado una llave marca Renault. Devolver a la redaccion o llamar al431216. v.2.1. ----- EXTRAVIO Se extravio llave de Renaultzona de Registro de Personas. Devolver a la redacción o tel. 3489-431266. v.2.1. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 18,30 Hs Org. Ballet Eluney Comenzamos el 2022 con los entretenimientos familiares el domingo 9 de enero a las 18.30 hs en el Club Deportivo Estrella del Este. Atencion se respetara el protocolo : Tapabocas obligatorio - Certificado de vacunacion y o carnet - deberan llevarse los implementos para anotar, no podran ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. o reservas al 3489 570418. Imperdible. Entrada gral $ 400,00, participe, colabore y gane. v.9.1. ----- SI ESTA NOCHE... Si esta noche la ansiedad se apodera de ti, si la tristeza te llena la garganta, si el sentimiento no te da tregua RESPIRA... date una tregua, apártate un momento y deja que el llanto te inunde, deja que el enojo grite, deja que el miedo te detenga un momento, y después, RESPIRA, recuerda todo lo bello que tienes, recuerda que hoy nace la luz nuevamente en tu corazón, recuerda que mañana vuelves a empezar... RESPIRA