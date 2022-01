Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 06 DE ENERO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Cine Campana Av. J. Varela 635 Horarios del 7 al 12 de Enero. "Venta Anticipada", horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: SING ¡Ven y canta de nuevo!: Viernes 7 al Miércoles 12: 16:50 Hs. - (2x1) - 2D - Castellano SPIDERMAN; No way home: Viernes 7 al Miércoles 12: 16:20 Hs. - 2D - Castellano - 19,10 - 3D - Castellano - 22,00 - 2D - Castellano MATRIX RESURRECCIONES: Viernes 7 al Miércoles 12: 19:30 Hs. -(2x1) - 2D - Castellano KING"S MAN; El origen: Viernes 7 al Miércoles 12: 22:10 Hs. - 2D - Subtitulada ----- Entretenimiento Familiar Domingo 9 - 18,30 Hs Org. Ballet Eluney Comenzamos el 2022 con los entretenimientos familiares el domingo 9 de enero a las 18.30 hs en el Club Deportivo Estrella del Este. Atencion se respetara el protocolo : Tapabocas obligatorio - Certificado de vacunacion y o carnet - deberan llevarse los implementos para anotar, no podran ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. o reservas al 3489 570418. Imperdible. Entrada gral $ 400,00, participe, colabore y gane. v.9.1. MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2. Pág. siguiente (2/3)