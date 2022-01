Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 12 DE ENERO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2. ----- FRASE DEL DIA "Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan" -Leonardo Da Vinci (1452-1519) ----- ABUELOS PLAZA ESPAÑA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocatoria Abuelos de Plaza España convoca a sus asociados para eldía 21 de enero de 2022 a las17 hs en sus instalaciones: Boulevard Calixto Dellepiane y Juan B. Alberdi. Orden del Dia:1-Lectura de acta anterior. 2-Designación de 2 socios para firmar elacta juntio al presidente y secretario. 3-Consideración del Balance General de la Comision Revisora de Cuentas correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 4-Elección Comisión actual por modificaciones por renuncias y Comision revisadora de cuentas. 5-Presentación de Listas el 10 de enero hasta el 14 de enero 2022 de 14 a 18 hs. 6. Designación de Junta Escrutadora. 7-Proclamacion Lista ganadora.8-Recordamos a los socios tener pago las cuotas 2021 y enero 2022 hasta el 19 de enero 2022, para votar el día de la Asamblea. 9-Socios vitalicios. v.21.1.2022 Pág. siguiente (2/3)