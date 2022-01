SABADO 15 DE ENERO DE 2022

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL DE CAMPANA Quiero agradecer al Hospital de San José de Campana. A todos los que me atendieron mientras estuve internado: al Dr. Domenech, a todas las enfermeras, enfermeros y a las chicas que combaten el Covid-19 incansa-blemente (¡Es admirable lo que trabajan!). Gracias a todos por el respeto y el cuidado que me dieron, en especial a la Dra. Mónica Gutierrez, quien siempre está resolviendo problemas, aún estando de vacaciones o donde se encuentre (¡Qué gran persona sos Mónica!). También a Andrea Vogl, una hermosa persona, que nos atiende con tanto respeto y cariño, siempre tratando de resolver todos los problemas que le llevamos los que pertenecemos a PAMI. (¡Te quiero mucho Andrea!). Es muy importante la tarea que realizan todos en el Hospital, la calidad humana de la atención y la capacidad profesional de todo el equipo. ¡Muchísimas Gracias! VICTOR ALBERTO MAGUA DNI 13994092 ---- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23 - 19,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 a las 19,00 hs , el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este para compartir el entretenimiento familiar con grandes premios. Entradas anticipadas en el club , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418 . recuerde que deben presentar carnet de vacunacion o el carton que acredite la vacunacion Covid19, sin este requisito no podra ingresar. Imperdible, aqui siempre gana. Participe, colabore y gane.- v.23.1. ----- AGRADECIMIENTO Se agradece a la Comisaria de Campana por el buen desempeño, el trato y la rapidez en la atencion y tanto igual a la Fiscalía de Campana UFI 2 y a Sandra, la secretaria por su cordial atención. Marta Cecchini ----- NO ME CONOCEN Por Graziano Asac (seudónimo) No me conocen ni la parra, ni la parrilla, ni la tumba de Roque Ni un chau y un responder -Chau nomás? ni un primer beso. Ni el Ken Brown ni un recuerdo ciego ni "Hector el mudito". Ni el devanador ni la máquina industrial de tejer ni la empleada y el sodero en dia lluvioso de capa abrochada y ese olor a sexo que quedó en mi nariz adornada no me conoce nadie ni me olvidan ni me hablan ni memenosprecian ni humillan mi alma. Ni mi madurez en el conocimiento ni mi letra "malacaligrafiada (tan jauretchiana) ni mi tristeza sumida en valiente paciencia ni mi natura premura nimi perseverancia presta.. No me conocen... para nada. ----- FRASE DEL DIA "El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida." -Naguib Mahfuz (1911-2006) Novelista egipcio ----- GRATIFICARE Devolución de celular extraviado en la zona de Mitre y Balcarce. Contactarse al cel 3489-15-451107 o al 446683. Gratificaré su devolución. ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 14 al 19 de Enero - "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. Pág. siguiente (2/3)