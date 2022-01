MARTES 18 DE ENERO DE 2022

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANA Por este medio,quiero agradecer al Hospital "San José". A todos los que me atendieron en consultorios y salas internación. Soy de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Me encontraba transitoriamente en la ciudad y necesité ser atendida de urgencia con mi obra social "PAMI". Fue mediadora la Srta. Andrea Bogi y logré ser intervenida quirúrgicamente. Destaco la rapidez para resolver los problemas de los que dependemos de Pami, lejos de nuestro domicilio. Gracias al equipo médico la cirugía resultó un éxito, participaron la Dra. Berenice Constanza Lopez, Dr. Rimoli, Dr. Rey y equipo también incluyo al personal de enfermería y de maestranza. Cabe destacar la importante tarea que realiza en el Hospital todo el personal con alta calidad humana en la atención y alta capacidad profesional. Muchísimas gracias!!! Beatriz Garrera, DNI 3743661 ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23 - 19,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 a las 19,00 hs , el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este para compartir el entretenimiento familiar con grandes premios. Entradas anticipadas en el club , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418 . recuerde que deben presentar carnet de vacunacion o el carton que acredite la vacunacion Covid19, sin este requisito no podra ingresar. Imperdible, aqui siempre gana. Participe, colabore y gane.- v.23.1.