Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 29 DE ENERO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Org: Ballet Eluney Domingo 6 - 18.30 hs El domingo 6 desde las 18.30 horas, el Ballet Eluney los invita a compartir dos horas con muchos premios, y la extra con un premio importante. Aqui solo abona la entrada de $ 400,00 y participa por todos los premios. Recuerde que debe presentar el carnet y o el comprobante de vacunacion covid19, sin ello no ingresara. Entradas en el Club Estrella del Este , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418. Participe, colabore y gane. v.6.2. ----- FRASE DEL DIA "La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea." -Alberto Moravia (1907-1990) Escritor italiano. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2. ----- LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA PARA PACIENTE CRONICO Venlafaxina 75 mg. Paroxetina 20 mg. Omeprazol 20 mg. Alprazolan 2mg. Tiene recetas pero no los puede comprar. Tel. 3489-537658. Desde ya muchas gracias!!!!! v.15.2. ------ MANOS SOLIDARIAS CAMPANA Sigue repartiendo juguetes y golosinas de Reyes. Aceptamos tu donación al 15-537507 (Yolanda) ----- Pág. siguiente (2/3)