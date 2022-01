DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- FRASE DEL DIA "El envidioso puede morir, pero la envidia nunca." -Molière (1622-1673) Comediografo francés. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2. ----- FELIZ CUMPLE PROFE JOSÉ BASCONSELLO Los bailarines del Ballet Eluney, padres y Comisión Directiva te deseamos lo mejor en tu día. Gracias por todo y que siempre seas feliz. ----- LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA PARA PACIENTE CRONICO Venlafaxina 75 mg. Paroxetina 20 mg. Omeprazol 20 mg. Alprazolan 2mg. Tiene recetas pero no los puede comprar. Tel. 3489-537658. Desde ya muchas gracias!!!!! v.15.2. ----- 2022 2022 vení sin despecho // a sanar dolores. // Cosechá suspiros // donde hubo deshecho. Arribá enmendado. // Avanzá pausado. // Descifrá la angustia // de este año pasado. Caminá con gloria. // Detené la noria // de ruedas crispadas // que giran cansadas. Elevo mi ruego; // con amor, hoy puedo. Silvia Pose, Miembro de SADE Campana ----- "HACE FALTA EL AMOR" ¿De que sirve vivir sin amor? // Si el amor es la sal de la vida, // si vivir sin amor es igual que morir // o sufrir el infierno peor sin amor // la esperanza // se va y la vida es tan dura y vacía // sin todo es total oscuridad // no hay belleza ni felicidad. Hace falta el amor para vivir // para soñar, para reír y ser feliz // hace falta el amor que todo sigue // siendo el camino mejor. Si vivimos sin darnos amor // aprobamos la grave condena // de vivir solitarios // que horrible prision donde // todo es tristeza y dolor. Hace falta un intento de amor // si queremos un mundo distinto // donde reine la paz donde no haya temor // y florezca la fe y la ilusión. ¡Hace falta el amor! Juani Cossa