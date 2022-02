VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA PARA PACIENTE CRONICO Venlafaxina 75 mg. Paroxetina 20 mg. Omeprazol 20 mg. Alprazolan 2mg. Tiene recetas pero no los puede comprar. Tel. 3489-537658. Desde ya muchas gracias!!!!! v.15.2. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Org: Ballet Eluney Domingo 6 - 18.30 hs El domingo 6 desde las 18.30 horas, el Ballet Eluney los invita a compartir dos horas con muchos premios, y la extra con un premio importante. Aqui solo abona la entrada de $ 400,00 y participa por todos los premios. Recuerde que debe presentar el carnet y o el comprobante de vacunacion covid19, sin ello no ingresara. Entradas en el Club Estrella del Este , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418. Participe, colabore y gane. v.6.2. ----- FRASE DEL DIA "Sólo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo." -Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. ---- AGRADECIMIENTO Al personal de la Estacion Ferrocarril por la labor que realizan con los mayores para hacerlos cruzar por las vias trenes de larga distancia y brindarles una silla de ruedas asi tambien al personal policial. Roque Raul Gonzalez. ----- FAMILIA LAPLACETTE AGRADECE La atención recibida de doctores y enfermeras de Clinica UOM a la Sra. Diaz Griselda Mabel hasta su desaparicion fisica a los 73 años el 31 de enero 6.30 hs. ----- ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA Sigue repartiendo juguetes y golosinas de Reyes. Aceptamos tu donación al 15-537507 (Yolanda) Pág. siguiente (2/3)