VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022

MANOS SOLIDARIAS CAMPANA Sigue repartiendo juguetes y golosinas de Reyes. Aceptamos tu donación al 15-537507 (Yolanda) ----- ESPACIO SADE CAMPANA En homenaje al mes del amor: OCULTO EN EL CAFÉ ¡Te invito con un café!

Mentira adorable y frecuente.

Un recuerdo de adolescente

con pavor y poca Fe.

. Si pretende algo contigo,

el código es más preciso.

Un vino es con el amigo

y no requiere permiso.

.

¡Te invito con un café!

Encubre la clara intención

de desnudar su pasión

con la fuerza de un arnés.

.

Si una mirada te acecha

y, en el brillo, un café te ofrece

es que de coraje adolece

y desea achicar la brecha.

.

¡Te invito con un café!

Dice el que no se anima

y con vergüenza sublima

no aceptar ningún traspié.

.

Por vos, su cuerpo palpita,

Sos su fuente de deseo

Por ti comparte a Morfeo

y con un café te invita.

.

Un beso, un abrazo, encierra

la invitación tan concreta

que entre sabanas se aquieta

y a esa idea se aferra.

.

Con sonrisa de, ¡lo logré!

irá al encuentro encantado

de solo haberse animado

a, ¡te invito con un café! Víctor Racedo ----- FRASE DEL DIA No se debe excluir ninguna posibilidad. Pero hay que dudar de todo. Jostein Gaarder (1952-?) Escritor y profesor de filosofía noruego ----- LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA PARA PACIENTE CRONICO Venlafaxina 75 mg. Paroxetina 20 mg. Omeprazol 20 mg. Alprazolan 2mg. Tiene recetas pero no los puede comprar. Tel. 3489-537658. Desde ya muchas gracias!!!!! v.15.2. ----- AGRADECIMIENTO Al personal de la Estacion Ferrocarril por la labor que realizan con los mayores para hacerlos cruzar por las vias trenes de larga distancia y brindarles una silla de ruedas asi tambien al personal policial. Roque Raul Gonzalez.