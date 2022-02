DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 2022

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- MELISA FLORENCIA FISCHER 13/2/2022 Hoy que es tu cumpleaños es solo una excusa para decirte lo mucho que te queremos... Feliz cumple Meli!! NELDA Y ROSANA ----- FRASE DEL DIA "Después de los cuarenta años la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás." -Julio Cortázar ----- FELICES 15 MANU RAINA 13 DE FEBRERO DE 2022 QUE SEAS MUY FELIZ. TE QUEREMOS UN MONTON TUS TÍOS Y PRIMOS ------ AGRADECIMIENTO El día 11 de febrero 2022, una vecina me avisa que se estaba quemando un arbol seco de la vereda de mi domicilio (cabe destacar que estaba a la espera de respuesta del permiso municipal para poder cortarlo s/expediente 54427/20 y poder reemplazarlo por otro). En el lugar, previamente a que me enterara, habian estado trabajando los vecinos, bomberos y el medio de noticias Campana 360 transmitiendo en vivo y se retiraron). Cuando llegué a mi domicilio, aparentemente el fuego en el interior del árbol no se habia extinguido en el primer intento, se veía humear y fuego desde la parte de arriba que se iba avivando con las ráfagas de viento y llamas en dirección a mi casa (no hacia la calle). Usando la aplicacion Alerta Campana, me contacté con Bomberros y Policía, además de llamar al Nº 103 para pedir ayuda. Inmediatamente acudieron como respuesta un móvil policial con las oficiales RAMALLO, ANGELA FLORENCIA y ESCUDERO JIMENA, quienes verificaron no solo el incendio, sino la situación de peligro que el mismo representaba para mi casa, que es de madera, al igual que la cochera. Cabe destacar que las oficiales me acompañaron con su presencia y su accionar, estando también atentas a la situación y a mi salud (pues llamaron al SAME por el estado de estrés que estaba padeciendo mientras seguíamos a la espera de los bomberos). Ante esa situación y las llamas cada vez mas grandes, los vecinos nuevamente pusieron manos a la obra, saliendo con baldes con agua que arrojaron desde el nivel del piso y desde la terraza del edificio de departamentos contiguo a mi domicilio (ellos fueron JULIAN EBOLI, GUSTAVO VALLEJOS y MARIO VELURTAS), mientras las oficiales y mi hermana insistian con aviso a Bomberros y personal de SAME me atendia en la ambulancia). La posterior llegada (por segunda vez) de los bomberos, nos dio tranquilidad a todos y se retiraron quedando humeante el árbol, mencionando que la solucion iba a estar si se lograba cortar el mismo. El clima nos jugaba una mala pasada, porque avivaba el fuego y nuevamente con los vecinos (a quien se sumó GUSTAVO CANTERO) con baldes y escalera, más elementos para remover las brasas del interior del paraíso añoso, se apagó bastante el fuego. Finalmente llegó personal de DEFENSA CIVIL que con motosierra trozó el árbol y terminó apagando el fuego de las brasas internas. Agradezco infinitamente a los vecinos mencionados, a Aldana Vallejos, a quienes no vi y participaron,a los oficiales presentes, a mis amigos, familiares que acudieron, a Bomberos, Same, Defensa Civil y a quienes colaboraron para que este incendio no pase a mayores, pues no solo estaba en peligro el paraíso seco sino también los cables y mi vivienda. SILVIA VERONICA PAPALARDO DNI 16946589 -ARENALES 983- CAMPANA ----- AGRADECIMIENTO Al personal de la Estacion Ferrocarril por la labor que realizan con los mayores para hacerlos cruzar por las vias trenes de larga distancia y brindarles una silla de ruedas asi tambien al personal policial. Roque Raul Gonzalez. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA Sigue repartiendo juguetes y golosinas de Reyes. Aceptamos tu donación al 15-537507 (Yolanda)