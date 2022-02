MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS MATIAS BERGUÑAN Hoy es el cumple del pequeño de casa Mati . No puedo creer lo rápido que creciste ya 12 años , espero que sigas siendo siempre ese niño bueno y dulce. No cambies nunca. Que lo pases super lindo y se te cumplan todos tus deseos.te queremos mucho Dani y Vane y tus hermanas Dai y Ro. ----- ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA Sigue repartiendo juguetes y golosinas de Reyes. Aceptamos tu donación al 15-537507 (Yolanda) ----- FRASE DEL DIA "En amor, sólo el principio es maravilloso. Por eso encontramos tanto placer en volver a comenzar de nuevo." -Príncipe Carlos José de Ligne (1735-1814) Escritor, mariscal y diplomático belga. ----- LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA PARA PACIENTE CRONICO Venlafaxina 75 mg. Paroxetina 20 mg. Omeprazol 20 mg. Alprazolan 2mg. Tiene recetas pero no los puede comprar. Tel. 3489-537658. Desde ya muchas gracias!!!!! v.15.2. ----- Pág. siguiente (2/3)