DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- CENTRO DE FORMACION LABORAL 401 Bvd. Dellepiane 905 - Campana CURSOS 2022 CERTIFICACION OFICIAL - VENDEDOR/A - AUXILIAR EN GESTION PREVISIONAL - GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES - ACTUALIZACION EN GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES - COCINERO/A - COCINA LIBRE DE GLUTEN - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS - OPERADOR DE SOFTWARE DE GESTION - ADMINISTRATIVO CONTABLE - MATRICERIA - REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS - ROBOTICA Y AUTOMATIZACION - MUCAMA DE HOTEL cfp401campana@yahoo.com.ar Requisitos: Mayor de 16 años Inscripcion: de lunes a viernes de 16 a 19 hs Direccion: Bvd Dellepiane 905 Traer 2 fotocopias del DNI (1 y 2 hoja), Constancia de Estudios y CUIL ----- CARTELERA DEL CINE CAMPANA Horarios del 18 al 23 de Febrero. "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 hs a 23:00 hs. Mayores $ 400 - Menores $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona. Cine Campana. Av. J. Varela 635 - Campana ----- FRASE DEL DIA "Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan". Paulo Coelho ----- SE HA ENCONTRADO CARNET DE VACUNACION COVID A nombre de LEANDRO MATIAS LUGO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs.