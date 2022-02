MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

Cumpleaños

FELIZ ANIVERSARIO CINTIA MOREYRA!!! Hoy se cumplen 9 años que dimos el sí y te amo mas cada día. Que nuestro amor sea eterno. Por muchos años mas juntos. Te amo! Hugo Tabares 22/2/2022 ----- FRASE DEL DIA "El intento de combinar sabiduría y poder rara vez ha sido exitoso y solo por un corto tiempo." -Albert Einstein ----- AGRADECIMIENTO Con estas palabras deseo que lleguen aquien corresponda por la atención recibida en el Hospital San Jose denuestra ciudad debido a un pequeño accidente. Menciono aca a médicos, enfermeras, otros profesionales como así también al personal de limpieza que mantienen el lugar impecable. (de primera categoria). Amabilidad en el trato, consideración al paciente. Felicito a las autoridades de Campana, a las damas que colaboran con el Establecimiento a todos aquellos que se dedican a controlar nuestra salud, en dicho lugar. Muy agradecida: Nereyda L. Gomez, docente jubilada. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli).