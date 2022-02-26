VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022

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CENTRO DE FORMACION LABORAL 401
Bvd. Dellepiane 905 Campana
CURSOS 2022
- CERTIFICACION OFICIAL
- VENDEDOR/A
- AUXILIAR EN GESTION PREVISIONAL
- GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES
- ACTUALIZACION EN GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES
- COCINERO/A
- COCINA LIBRE DE GLUTEN
- ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
- OPERADOR DE SOFTWARE DE GESTION
- ADMINISTRATIVO CONTABLE
- MATRICERIA
- REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS
- ROBOTICA Y AUTOMATIZACION
- MUCAMA DE HOTEL
cfp401campana@yahoo.com.ar
Requisitos: Mayor de 16 años
Inscripcion: de lunes a viernes de 16 a 19 hs
Direccion: Bvd Dellepiane 905
Traer 2 fotocopias del DNI (1 y 2 hoja)
Constancia de Estudios y Cuil