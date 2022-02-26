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DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA
CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA
sábado, 26/feb/2022 - 09:27
Edición Digital
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VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022
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MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS
Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli).
*********v.27.2
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FRASE DEL DIA
Hay días en los que la gente tiene la sensación, de una manera instintiva pero segura, de haber recibido alguna señal, algún mensaje, algo que va a influir directamente en sus vidas.
Sándor Márai (1900-1989) Escritor húngaro.
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N.A.
(NARCOTICOS
ANONIMOS)
REUNIONES SEMANALES
Bº del Pino Necochea 1223: martes y jueves de 20 a 22 hs.
Verdi 261 (Bº Dalmine) Domingos de 17 a 19 y de 19.30 a 21.30 hs.
Bº Albizola:Mateo Blanco y Beltrame Lunes miercoles y sabados de 20 a 22 hs.
"La recuperacion te da la posibilidad de elegir tu propio camino". Grupos Anónimos. Te esperamos!
v.30-
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CENTRO DE FORMACION LABORAL 401
Bvd. Dellepiane 905 Campana
CURSOS 2022
- CERTIFICACION OFICIAL
- VENDEDOR/A
- AUXILIAR EN GESTION PREVISIONAL
- GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES
- ACTUALIZACION EN GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES
- COCINERO/A
- COCINA LIBRE DE GLUTEN
- ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
- OPERADOR DE SOFTWARE DE GESTION
- ADMINISTRATIVO CONTABLE
- MATRICERIA
- REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS
- ROBOTICA Y AUTOMATIZACION
- MUCAMA DE HOTEL
cfp401campana@yahoo.com.ar
Requisitos: Mayor de 16 años
Inscripcion: de lunes a viernes de 16 a 19 hs
Direccion: Bvd Dellepiane 905
Traer 2 fotocopias del DNI (1 y 2 hoja)
Constancia de Estudios y Cuil
　
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