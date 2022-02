VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022

Cumpleaños

MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Seguimos con las cruzadas solidarias ahora les toca a los Reyes Magos. A los negocios y particulares solicitamos de su buena voluntad de donar juguetes y golosinas. Desde ya gracias!!!! Llamar al 3489-537507 (Yoli). *********v.27.2 ----- FRASE DEL DIA Hay días en los que la gente tiene la sensación, de una manera instintiva pero segura, de haber recibido alguna señal, algún mensaje, algo que va a influir directamente en sus vidas. Sándor Márai (1900-1989) Escritor húngaro. ----- N.A. (NARCOTICOS ANONIMOS) REUNIONES SEMANALES Bº del Pino Necochea 1223: martes y jueves de 20 a 22 hs. Verdi 261 (Bº Dalmine) Domingos de 17 a 19 y de 19.30 a 21.30 hs. Bº Albizola:Mateo Blanco y Beltrame Lunes miercoles y sabados de 20 a 22 hs. "La recuperacion te da la posibilidad de elegir tu propio camino". Grupos Anónimos. Te esperamos! v.30- ----- ----- CENTRO DE FORMACION LABORAL 401 Bvd. Dellepiane 905 Campana CURSOS 2022 - CERTIFICACION OFICIAL - VENDEDOR/A - AUXILIAR EN GESTION PREVISIONAL - GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES - ACTUALIZACION EN GASISTA DE UNIDADES UNIFUNCIONALES - COCINERO/A - COCINA LIBRE DE GLUTEN - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS - OPERADOR DE SOFTWARE DE GESTION - ADMINISTRATIVO CONTABLE - MATRICERIA - REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS - ROBOTICA Y AUTOMATIZACION - MUCAMA DE HOTEL cfp401campana@yahoo.com.ar Requisitos: Mayor de 16 años Inscripcion: de lunes a viernes de 16 a 19 hs Direccion: Bvd Dellepiane 905 Traer 2 fotocopias del DNI (1 y 2 hoja) Constancia de Estudios y Cuil