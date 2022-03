Cumpleaños

JUEVES 03 DE MARZO DE 2022

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA Av. Varela 447 Campana INVITACION Los invitamos a presenciar una reunión especial este domingo 6 de marzo en la que nos visitarán Tony & Millie, obreros transculturales en Africa desde 1994. Los esperamos en Av. Varela 447 (esq. Jean Jaures) a las 10.30 hs (no olvidar el barbijo!).También pueden ver la transmisión en vivo y en directo en nuestro canal de Youtube a través del link https;//youtu.be/dfhaCmNvlec. !Dios los bendiga! Buena semana! ----- HALLAZGO Alguien se olvido su billetera en libreria Alkimia Rocca 179. Su dueño puede pasar a retirarla por el negocio. v.10.3. ----- FRASE DEL DIA El medio de no cambiar es no pensar. Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés. ----- AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante GIMENEZ PABLO EDUARDO, causante "GIMENEZ AGUSTIN NICOLAS" con intervención de laUFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del agente fiscal en turno,afin de solicitarle se preste colaboración para dar con el paradero del causante, GIMENEZ AGUSTIN NICOLAS, argentino, instruído, soltero, empleado, de 24 años de edad domiciliado en calle Lavalle 1101 de Zárate,nacido eldia 26/09/1997, DNI Nº 40.674.114; quien resulta ser de fisonomia: robusto, de 1,70 de estatura, cabello rojizo corto, barba corta de mismo color, ojos marrones oscuros, que posee tatuajes: uno en el brazo derecho en forma de letras persas, otro en la pierna en forma de vibora, otro en forma de símbolo el dorsal derecho en color negro. Que no posee aros ni pircing, pose dos citratrices, una en forma de siete en la nuca y lasegunda debajo del párpado izquierdo.Que vestía una chomba color negra, pantalón de vestir y zapatos. Quien el dia 1 de marzo del corriendo año siendo aproximadamente las 3 hs se retiró del Hospital Municipal de Exaltación de la Cruz tras haber sido trasladado a consecuencia de sufrir el vuelco de su rodado por personal médico de ese nosocomio, desconociendo paradero actual. Se adjunta fotografia del causante. 02322-492442 (AltoLos Cardales).422025/422534 (Campana).