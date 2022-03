Cumpleaños

SABADO 05 DE MARZO DE 2022

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 4 al 9 de Marzo. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. Cartelera: UNCHARTED ¡Fuera del mapa!: 16:20 Hs - (2x1) - 2D - Castellano. BATMAN: 18:50 Hs - 2D - Castellano - // 22:10 Hs - 2D - Sustitulada. - Mayores: $ 400 - Menores: $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria. ----- AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante GIMENEZ PABLO EDUARDO, causante "GIMENEZ AGUSTIN NICOLAS" con intervención de laUFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del agente fiscal en turno,afin de solicitarle se preste colaboración para dar con el paradero del causante, GIMENEZ AGUSTIN NICOLAS, argentino, instruído, soltero, empleado, de 24 años de edad domiciliado en calle Lavalle 1101 de Zárate,nacido eldia 26/09/1997, DNI Nº 40.674.114; quien resulta ser de fisonomia: robusto, de 1,70 de estatura, cabello rojizo corto, barba corta de mismo color, ojos marrones oscuros, que posee tatuajes: uno en el brazo derecho en forma de letras persas, otro en la pierna en forma de vibora, otro en forma de símbolo el dorsal derecho en color negro. Que no posee aros ni pircing, pose dos citratrices, una en forma de siete en la nuca y lasegunda debajo del párpado izquierdo.Que vestía una chomba color negra, pantalón de vestir y zapatos. Quien el dia 1 de marzo del corriendo año siendo aproximadamente las 3 hs se retiró del Hospital Municipal de Exaltación de la Cruz tras haber sido trasladado a consecuencia de sufrir el vuelco de su rodado por personal médico de ese nosocomio, desconociendo paradero actual. Se adjunta fotografia del causante. 02322-492442 (AltoLos Cardales).422025/422534 (Campana). ----- FRASE DEL DIA Todo está en la infancia, hasta aquella fascinación que será porvenir y que sólo entonces se siente como una conmoción maravillosa. Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 6 a las 17,00 hs , el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este para compartir el entretenimiento familiar con grandes premios. Entradas anticipadas en el club , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418 . recuerde que deben presentar carnet de vacunacion o el carton que acredite la vacunacion Covid19, sin este requisito no podra ingresar. Imperdible, aqui siempre gana. Participe, colabore y gane.- ----- HALLAZGO Alguien se olvido su billetera en libreria Alkimia Rocca 179. Su dueño puede pasar a retirarla por el negocio.