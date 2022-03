Cumpleaños

DOMINGO 06 DE MARZO DE 2022

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- NAHIARA ROJAS 15 AÑOS!! Muchas felicidades mi "Porotita" En tus 15 años! Que se te cumplan todos tus sueños!! Te deseamos: Tu abuelo Cesar, Kuqui, Juana y Bárbara Sandoval ----- HALLAZGO Alguien se olvido su billetera en libreria Alkimia Rocca 179. Su dueño puede pasar a retirarla por el negocio. v.10.3. ----- FRASE DEL DIA "No eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario: aquellas insensatas esperanzas de los hombres." -Ernesto Sábato ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 6 a las 17,00 hs , el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este para compartir el entretenimiento familiar con grandes premios. Entradas anticipadas en el club , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418 . recuerde que deben presentar carnet de vacunacion o el carton que acredite la vacunacion Covid19, sin este requisito no podra ingresar. Imperdible, aqui siempre gana. Participe, colabore y gane.- ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 4 al 9 de Marzo. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. Cartelera: UNCHARTED ¡Fuera del mapa!: 16:20 Hs - (2x1) - 2D - Castellano. BATMAN: 18:50 Hs - 2D - Castellano - // 22:10 Hs - 2D - Sustitulada. - Mayores: $ 400 - Menores: $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria. ----- N.A. (NARCOTICOS ANONIMOS) REUNIONES SEMANALES Bº del Pino Necochea 1223: martes y jueves de 20 a 22 hs. Verdi 261 (Bº Dalmine) Domingos de 17 a 19 y de 19.30 a 21.30 hs. Bº Albizola:Mateo Blanco y Beltrame Lunes miercoles y sabados de 20 a 22 hs. «La recuperacion te da la posibilidad de elegir tu propio camino». Grupos Anónimos. Te esperamos! v.30