JUEVES 10 DE MARZO DE 2022

HALLAZGO Alguien se olvido su billetera en libreria Alkimia Rocca 179. Su dueño puede pasar a retirarla por el negocio. v.10.3. ----- N.A. (NARCOTICOS ANONIMOS) REUNIONES SEMANALES Bº del Pino Necochea 1223: martes y jueves de 20 a 22 hs. Verdi 261 (Bº Dalmine) Domingos de 17 a 19 y de 19.30 a 21.30 hs. Bº Albizola: Mateo Blanco y Beltrame Lunes miercoles y sabados de 20 a 22 hs. "La recuperacion te da la posibilidad de elegir tu propio camino". Grupos Anónimos. Te esperamos! ----- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ABIERTA INSCRIPCION CONCURSO PERSONAL SUBALTERNO CUERPO AUXILIAR AÑO 2022 La Prefectura Campana pone en conocimiento a toda la comunidad que se encuentra abierta la inscripción a partir del 23 del corriente mes hasta el 23/3/2022, para la incorporación a las filas de la Prefectura Naval Argentina como Personal Subalterno Cuerpo Auxiliar, quienes deseen inscribirse deberán cumplir los siguientes requisitos generales:1-Ser agentino/a nativo/a o por opcion. En caso de ser argentino/a por opción deberá acreditar el trámite finalizado a la fecha de exámen de ingreso y su correspondiente DNI (ARt. 25 de la Ley 18.398). 2-Tener dieciocho años (18) de edad como mínimo y veintiocho (28) años como máximo al 23 de marzo de 2022 (fecha de cierre de inscripciones) (edad excluyentes para la inscripción). 3-No haber sido dado de Baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos der Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.4-Reunir las condiciones psicofísicas establecidas enel Reglamento de Aptitud Física. 5-Haber aprobado los estudios que se requieren para cada consurso.6-Aprobar las pruebas de capacitación y/o idoneidad establecidas en ea reglamentación para la incorporación como Cabo Primero. Se llama a convocatoria a las siguientes Especialidades para los grados de Cabo Primero, Cabo Segundo y Marinero: Para el Grado de Cabo Primero: Enfermero Profesional. Técnico en Laboratorio. Tecnico Radiólogo. Para el Grado de Cabo Segundo: Analista en Sistemas. Analista Programador. Asistente Dental. Extraccionista de Laboratorio. Locutor Nacional. Maestro Mayor de Obras. Tecnico Constructor Naval. Tecnico Electricista. Técnico Electrónico. Técnico en Bibliotecologia y/o Archivista. Tecnico en Electroencefalografía. Tecnico en Informática. Técnico en Prácticas Cardiológicas. Tecnico en Refrigeración y Aire Acondicionado. Tecnico en Relacionbes Públicas. Técnico en Gestión Administrastiva Contable. Tecnico Mecánico. Técnico Mecánico Electricista. Tecnico Qúimico. Técnico Superior en Eficiencia Energética. Tecnico Tornero. Auxiliar en Farmacia. Para el Grado de Marinero: Instrumento: Tuba, Trombón, Trompeta y Saxo Alto. Informes e inscripcion: los ciudadanos interesados podrán inscribirse o requerir mayores informes en: Edificio Guardacostas-Direccción del Personal sito en Ciudad Autónoma Pcia Bs As, dirección Av. Eduardo Madero Nº 2355º Piso Oficina 503 Lunes a viernes de 9 a 13 hs.Tel. 011-43187500/7600 int. 2503/2504. Email: concurso profesionales @prefecturanaval.gov.ar. Prefectura Campana, Sección Personal de la sito en calle Comandante Luis Piedrabuena y Emilio Mitre S/N (Puerto Campana), de lunes a viernes de 8 a 12 hs o comunicarse por telefono al 3489-422055. Email: camp-personal@ prefectura naval.gov.ar. Depéndencias del interior de la Prefectura Naval Argentina. Por internet en el sitio oficial de la Instituicion: argentina.gob.ar/prefecturanaval