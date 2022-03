SABADO 19 DE MARZO DE 2022

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 20 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 20 a las 17.00 hs los esperamos en el club Estrella del Este donde en solo dos horas podes ganar varios premios con solo abonar la entrada de $ 400,00 y esta la extra donde hay mas de ocho mil pesos. Entradas en el club, en radio Swing ,bailarines del Ballet o llama al 3489 570418. Es unico , participe, colabore y gane.. v.20.3. ----- FRASE DEL DIA La tarea que debemos plantearnos no es sentirnos seguros, sino ser capaces de tolerar la inseguridad. Erich Fromm (1900-1980) Psicologo social estadounidense. ----- "LA 21 Y EL LOCO DE LA TABLE" Pinto el bardo

facas, arpones y tablas,

saqueo, destrucción y marras

zanganos, satélites y rastras.

La guarnición diezmada,

insignias pa' fuera,

el puro dolor "reo" copa

escupen patrañas y mantas. . Lanza en mano

el vidrio destrozado

nafta y tea

la mecha lenta,

incendio con estopado. . Mete mano "tumba"

la "gayola" chorrea escarlata

la "leonera" en risotadas

festejan lcolas largas . Fruncida gorra la cola

buscaron aumentar pez y honra

trayendo fuerzas en hordas. . Se viene la montonera

a pura "goma" arrea

estampidos de "copeta"

6.600 razones

patas y caras "vulgas" agujerean. . Ya fue, ya fue!

dijo la "gilada"

brincaron al galope

y todo el mundo tumba en gaveta cambiada Por JR Castex