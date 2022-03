MARTES 22 DE MARZO DE 2022

Cumpleaños

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana

Horarios del 18 al 23 de Marzo. «Venta Anticipada» Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 hs a 23:00 hs. Cartelera: - LOS TIPOS MALOS: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, 16:50 Hs - 2D - Castellano - BATMAN: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, 18:50 Hs - 2D - Castellano // 22:10 Hs - 2D - Sustitulada - Mayores: $ 400 - Menores: $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria. ----- ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA INVITACIÓN La Asociación de Docentes Jubilados tiene el agrado de Invitar a socios y amigos a la clase que nos brindará la Profesora Vilma Molea , el 30 de marzo a las 17:30 en Castelli 433. Sobre... Änton Chéjov.....el cuentista perfecto "Antes de escribir un cuento se debe leer obligatoriamente a Chéjov". Durante el desarrollo de la clase se leerán cuentos del maestro de escritores. Los esperamos V.29.3. Ilusion de la 3º Edad Centro de Jubilados Informamos a nuestros socios y a la comunidad en general sobre las actividades y servicios que se brindarán duranrte este año en nuestra sede, a saber : Médico de caberera: Miércoles a partir de las 17 hs (con turno) Yoga y Gimnasia Pasiva : Martes de 15 a 16.30 hs Teatro : Martes de 10 a 11 hs Taller de manualidades (tejido 2 agujas, crochet y cestería) : Lunes de 14 a 16 hs Folclore adultos :Miercoles de 18 a 19.30 hs Expresión corporal : Miércoles de 9.30 a 11.30 hs Bordado : Miércoles de 14 a 16 hs Taller de memoria : Martes de 16.30 a 17.30 hs Clases para adultos a cargo del C.E.A.N 708 Abogado : Viernes 11 hs Turismo Alquiler de salón para eventos familiares. Consultas . lunes a viernes de 9 a 11.30 hs en Liniers 230. La Comision V.31.3. Pág. siguiente (2/3)