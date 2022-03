Cumpleaños

DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- BALLET ELUNEY CONVOCA 1 NENA cat infantil de 6 a 10 años 1 NENE cat infantil de 6 a 10 años 1 NENA cat Menor de 11 a 14 años 1 NENE cat Menor de 11 a 14 años 1 MUJER cat Juvenil de 15 a 17 años 1 VARÓN cat Juvenil de 15 a 17 años 1 MUJER cat Jov. Mayores de 18 a 35 años 1 VARÓN cat Jov. Mayores de 18 a 35 años 1 Mujer cat Mayor de 36 años en adelante 1 Varón cat Mayor de 36 años en adelante Mandar msj: Face Ballet Eluney Tel. 3489-510843 (José Basconsello) ----- CENTRO VETERANO DE GUERRA DE CAMPANA Asamblea general extraordinaria el centro de veteranos de guerra de campana, convoca a todos los veteranos de guerra a la asamblea para realizar el cambio de comisión directiva a relizarse el día martes 29/4/2022 a las 21 hs. en Ex Combatientes 1616 campana. V.30.3. ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 25 AL 31 de Marzo. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 hs a 23:00 hs. CARTELERA: -LOS TIPOS MALOS: Vier, Sáb, Dom, 17:00 Hs - 2D - Castellano // Lun, Mar, Miér, (2x1) 17:00 Hs - 2D - Castellano. -BATMAN: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, (2x1) 19:00 Hs - 2D - Castellano. -AMBULANCIA: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, 22:10 Hs - 2D - Castellano. Mayores $ 400 Menores $ 370 (de 3 a 10 años) 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria