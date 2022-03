Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 29 DE MARZO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 25 AL 31 de Marzo. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 hs a 23:00 hs. CARTELERA: -LOS TIPOS MALOS: Vier, Sáb, Dom, 17:00 Hs - 2D - Castellano // Lun, Mar, Miér, (2x1) 17:00 Hs - 2D - Castellano. -BATMAN: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, (2x1) 19:00 Hs - 2D - Castellano. -AMBULANCIA: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, 22:10 Hs - 2D - Castellano. Mayores $ 400 Menores $ 370 (de 3 a 10 años) 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria ----- A QUIEN CORRESPONDA Campana, 28 de marzo de 2022 En la noche del sabado 12 del cte., concurrí al HOSPITAL "San José" por un inconveniente en la salud de mi suegra, señora TELLO Hebe (posible angina de pecho), fue derivada a UCO donde fue recibida por el DOCTOR ARIEL MONTEROS y el grupo de enfermeras, se le realizó un electrocardiograma, y quedó internada. En el termino de un corto tiempo, ya tenia realizada una placa de tórax, análisis de sangre y también colocado el suero y el monitoreo correspondiente. Hago toda esta introducción para agradecer a los PROFESIONALES que la atendieron en forma excelente y con la rapidez que el caso merecia, además de destacar el buen trato y la contención que recibió en estos momentos, muy necesaria en una paciente de 93 años. El lunes fue derivada (con una sincronización excelente de las personas actuantes), a la Clinica Fátima de Escobar para realizarle un cateterismo, y ahí se actuó en consecuencia. Hoy martes ya está nuevamente en Campana con un muy buen pronóstico. Soy conciente que la mayoria de los seres humanos cuando tienen que realizar una queja, lo hacen rápidamente, pero no se expresan en el mismo tiempo cuando se trata de agradecer un servicio prestado. Digno de destacar es el estado de las instalaciones de nuestro querido hospital, que no tiene nada que envidiar a ninguna institución de la zona. GRACIAS... DOCTORES: EDUARDO ZURITA, GISELA CENTURION, ARIEL MONTEROS, SILVIO HERRERA, TODAS LAS ENFERMERAS ACTUANTES, LAURA (COORDINACION DE TRASLADO E INTERMEDIARIA CON LA OBRA SOCIAL PAMI) AL PERSONAL DE VIGILANCIA Y AL PERSONAL DE LIMPIEZA. YA ESTAN EN NUESTROS CORAZONES. Griselda N.Artigue, HIja Juan M. Artigue, Hijo Carlos Cartier, Yerno ----- BALLET ELUNEY CONVOCA 1 NENA cat infantil de 6 a 10 años 1 NENE cat infantil de 6 a 10 años 1 NENA cat Menor de 11 a 14 años 1 NENE cat Menor de 11 a 14 años 1 MUJER cat Juvenil de 15 a 17 años 1 VARÓN cat Juvenil de 15 a 17 años 1 MUJER cat Jov. Mayores de 18 a 35 años 1 VARÓN cat Jov. Mayores de 18 a 35 años 1 Mujer cat Mayor de 36 años en adelante 1 Varón cat Mayor de 36 años en adelante Mandar msj: Face Ballet Eluney Tel. 3489-510843 (José Basconsello) ----- Pág. siguiente (2/3)