JUEVES 31 DE MARZO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 1º AL 6 de Abril. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 hs a 23:00 hs. CARTELERA: - LOS TIPOS MALOS: 17:20 Hs Vier, Sáb, Dom 2D - Castellano // 17:20 Hs Lun, Mar, Miér - (2x1) -2D - Castellano. - MORBIUS: Vier, Sáb, Dom, Lun, Mar, Miér, 19:30 Hs - 2D - Castellano // 22:10 Hs - 2D - Sustitulada - (2x1). Mayores $ 400 Menores $ 370 (de 3 a 10 años) 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria ----- FRASE DEL DIA La vida me parece demasiado corta para perderla alimentando animosidad o recordando los errores de los otros. Todos cargamos con nuestras faltas en este mundo, pero llegará el día en que nos libraremos de ese peso. Charlotte Brontë (1816-1855) Novelista inglesa.

CHARLA ABIERTA A LA COMUNIDAD Tenes problemas con las drogas? Podemos ayudarte. Veni a escuchar la experiencia de nuestros miembros. Charla abierta a la comunidad. Gratuita y confidencial. Sabado 9 de abril 18 hs. Necochea 1223 Bº Del Pino. v.9.4. ----- AGRADECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANA Agradecemos enormemente a todo el personal del Hospital Municipal de Campana, quienes hicieron lo mejor posible cada hora, minuto, segundos de vida que le quedaba a nuestsro papá FERNANDO PEDRAZA. Por su dedicación, apoyo, cuidado, respeto y excelente atención. Nuevamente GRACIAS, sus hijas Lorena y Zulema Pedraza y su esposa, Mercedes Basaldua. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 16,30 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 a las 16.30 hs , el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este para compartir el entretenimiento familiar con grandes premios, y en la extra mas de ocho mil pesos. Entradas anticipadas en el club , bailarines del Ballet o llame al 3489 570418. Imperdible, aqui siempre gana. Participe, colabore y gane.- v.10.4.