Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ---- CINE CAMPANA. AV. J. VARELA 635 - CAMPANA Horarios y películas, del 22 al 27 de Abril. «Venta Anticipada» en la boletería del Cine. - Mayores: $ 400 - Menores: $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona Entradas en venta solo en boleteria. HORARIO: Vier, Sáb, Dom. 14:20 Hs a 22:40 Hs // Lun, Mar, Miér: 16,00 Hs a 23:00 Hs PELICULAS: - SONIC 2 LA PELICULA: Sáb y Dom. 17 Hs - 2D - Castellano // 19:30 Hs - 2D - Castellano --- Lun, Mar, Miér y Vier. 17 Hs - 2D - Castellano (2x1) // 19:30 Hs - 2D - Castellano - LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE: Sáb y Dom. 14:20 Hs - 2D - Castellano, // 22:10 Hs - 2D - Subtitulada (2x1) --- Lun, Mar, Miér y Vier. 22:10 Hs - 2D - Subtitulada ---- FRASE DEL DIA De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo... Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino. ----- SE RECOMPENSARA!!! $ 10.000 Se perdió "Zorrita" el jueves 21/4. Zona El Arco. Salmini 626 Y Colon Bº Urquiza. Raza mestiza. Tamaño: pequeño. Color marrón claro. Por favor difundir. 3489-534962 ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24- 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 24 a las 16.30 hs los esperamos en el club Estrella del Este donde en solo dos horas podes ganar varios premios con solo abonar la entrada de $ 400,00 y esta la extra donde hay mas de ocho mil pesos. Entradas en el club, en radio Swing ,bailarines del Ballet o llama al 3489 570418. Es unico , participe, colabore y gane.. v.24.4. Pág. siguiente (2/3)