SABADO 30 DE ABRIL DE 2022

FELIZ CUMPLE TITI Contia Moreyra que en tu dia se cumplan todos tus deseos. Te amo con todo el corazón: Hugo Tabares

FRASE DEL DIA En otro tiempo, intenté convencerme de que no hay vida después de la muerte, pero me he descubierto incapaz de hacerlo. Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción canadiense.

EXTRAVIO Anoche durante el corte de luz, se perdió RIÑONERA con documentos, registro de conducir, carnet de PAMI, carnet de IOMA, etc. A nombre de MIriam y Julio Maspero. Si alguien encuentra algo de lo antes mencionado comunicarse al 3489 627471. v.30.4.

EXTRAVIO En el trayecto de 2 cuadras de Belgrano al 500, se perdió llavero con la inscripción de Dálmine Siderca, con el nombre de mi hermano fallecido hace 10 años. Recompensaré!! Devolver en la redaccion de este diario Rocca 161. N Duarte. v.30.4.