MARTES 03 DE MAYO DE 2022

TATA FELIZ CUMPLE!!! 3-5-22 Sos nuestro ángel en la tierra y mami desde el cielo. Gracias por estar siempre a nuestro lado! Te amamos! Tu familia ----- FRASE DEL DIA Todo conocimiento que termina en palabras morirá tan pronto como llegó a la vida, a excepción de la palabra escrita: que es su parte mecánica. Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano. ----- FELICITACIONES La familia Torres y compañeros de Luis Francisco Grieco" Panchi", quieren felicitar a Florencia Grieco por el titulo obtenido de Médica. ¡Muchas Felicidades! por el gran logro obtenido. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 16,30 Hs Org: Ballet Eluney. Este domingo desde las 16,30 el Ballet Eluney los espera en el Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participa de todo los premios y podra ganar en el extra mas de ocho mil pesos. Entradas anticipadas en el Club , bailarines del Ballet , Radio Swing o llame al 3489 570418, Es unico aqui siempre gana ,se divierte y colabora con esta entidad de danzas. Entrada general $ 400,00 es unico, los esperamos como siempre para pasar una linda jornada de 2 horas.