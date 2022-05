MIERCOLES 11 DE MAYO DE 2022

Cumpleaños

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana Cartelera del Cine Campana: Horarios y películas, del 5 al 11 de Mayo. «Venta Anticipada» en la boletería del Cine. DR. STRANGE EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA: Todos los días: 17:00 Hs - Castellano - 2D // 19:40 Hs - Castellano - 3D // 22:20 Hs - Subtitulada - 2D. Precios: Mayores: $ 400 - Menores: $ 370 (de 3 a 10 años) - 2x1 $ 200 por persona - Entradas en venta solo en boleteria. HORARIO: Vier, Sáb, Dom. 14:00 Hs a 22:30 Hs // Lun, Mar, Miér: 16,00 Hs a 23:00 Hs. ---- FERIA AMERICANA CARITAS PQUIA NTRA SRA DEL CARMEN Dia 12/5 Hora 15 a 17 hs. Precios accesibles. No se suspende por lluvia. Pueyrredon 989 Ropa Dama, caballero, adolescente, niños. v.12.5. ---- FRASE DEL DIA Dime ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde? – El miedo pesa, hijo. Miguel Delibes (1920-2010) Escritor español. ----- EXTRAVIO Se ha extraviado billetera a nombre de NORES HORACIO con DNI, tarjeta Pami, Anses. Quien la haya encontrado acercarla a Farmacia Piris o llamar al 3489-681464. v.10.5. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de CUCRCHO VICTORIA ABRIL. Pueden pasar a retirarlo por Rocca 161 de 9 a 18 hs. v.10.5. HALLAZGO Se ha encontrado en el Hospital llave de auto con llavero de NA (Narcoticos anonimos) su dueño puede pasar por Rocca 161 de 9 a 18 hs. v.10.5.