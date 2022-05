MARTES 17 DE MAYO DE 2022

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 16.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 22 desde las 16.30 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Recordamos que las entradas son solo anticipadas ,No se venden en la puerta. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $ 300,00 la entrada.Los esperamos. Colabore,participe y gane con Eluney. Reserve al 3489 570418. desde mañana y hasta el domingo 22 inclusive ------ ----- FRASE DEL DIA Apréndete esto, hijo: en el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aletié la vejez aprenderás a vivir, sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada; que se comen hasta tu recuerdo. Juan Rulfo (1917-1986) Novelista y cuentista mexicano. ----- SAN EXPEDITO Oración a San Expedito "San Expedito de las causas justas y urgentes, socorredme en esta hora de aflicción y desesperación, interceded por mi junto a nuestro Señor Jesucristo vos que sos el Santo Guerrero,vos que sos el Santo de los afligidos, vos que sos el Santo de los desesperados, vos que sos el Santo de las causas urgentes protegedme,dame fuerzas coraje y serenidad. Atended mi pedido. (hacer el pedido). Ayudame a superar estas horas dificiles protegedme de todos los que me puedan perjudicar,proteged mi familia, atended mi pedido con urgencia.Devolvedme la paz y la tranquilidad, seré agradecido por el resto de mi vida y llevare tu nombre a todos para que tengan Fe. San Expedito ruega por nosotros. Padre Nuestro. Ave Maria y Gloria. Infinitas gracias!! SONIA y RUBEN ----- LA FAMILIA DE MARIO MARANGON AGRADECE De todo corazón a todos/as los/as vecinos, amistades y personas que nos acompañan, nos hicieron llegar sus condolencias y brindaron su cálido abrazo en este triste momento Pág. siguiente (2/3)