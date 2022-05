SABADO 28 DE MAYO DE 2022

Cumpleaños

CINE CAMPANA AV. J. VARELA 635 - CAMPANA Horarios y películas, del 26 al 31 de Mayo. «Venta Anticipada» en la boletería del Cine. Cartelera: TOP GUM; MAVERICK: Todos los dias // 17:00 Hs - 2D -Castellano- (2x1) // 19:30 Hs - 2D -Castellano- // 22:0 Hs - 2D -Subtitulada- Entradas: - General: $ 500 - Promocion: $ 450 (de 3 a 10 años) y Mayores de 65 años - 3D: $550 - 2x1 $250 por persona - Entradas en venta solo en boletería. HORARIO: Sáb y Dom: 14:50 Hs a 22:40 Hs Lun, Mar, Miér, Jue y Vier: 15:40 Hs a 22:40 Hs. ----- FRASE DEL DIA "Uno sabe que fue feliz solo cuando ya no lo es. El ser humano vive de los cambios" -Stanislaw Lem (1921-2006) Escritor polaco. ----- AGRADECIMIENTO El día sábado 23 de abril de cte. por la tardecita aproximadamente las 20:30 horas en la interceptación de la Colectora Sur y calle Paso, sufrí un accidente automovilístico de la cual resulte ilesa.- Quiero AGRADECER de todo corazón al Señor que se acercó a mi auto para ayudarme a quien no pude preguntar su nombre, estaba apurado tenia que ir a buscar a su esposa al Barrio San Felipe, a la Señora que se aproximo junto a su hijo adolescente, al Sargento Gauna y su compañera ambos numerario del Comando de Patrullas Campana, a los Señores del Servicio Vial del Peaje de Lima.- A mi hermano Marcelo Gomez y sus camaradas Bomberos Voluntarios de Campana, a Nelly por acompañar a mi hijo y a cada persona que de una manera u otra se comunicó manifestando su preocupación.- GRACIAS A CADA UNO DE ELLOS.- ELSA GOMEZ ----- HALLAZGO Se ha encontrado tarjeta del Banco Nacion a nombre de SERENELLI PATRICIA. Su dueña puede venir con su DNI a Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.28.5. ----- ----- CIRCULO ABRUZZESE MOLISANO GRECIA E ITALIA VIAJA CON NOSOTROS!!! El Circulo Abruzzese de Campana organiza un viaje inolvidable a ITALIA y GRECIA. Precios accesibles. Pensión completa. Salida en Septiembre. Cupos limitados. Llamar al 3489-15-510664 Cecilia -----