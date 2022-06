Cumpleaños

MARTES 14 DE JUNIO DE 2022

Pág. siguiente (2/3) ----- CSYD PUERTO ARGENTINO AGRADECE Nuevamente a Lechuga FC, el apoyo de Hugo Garcia su presidente que nos da el lugar para representar a su 4ta. Los padres de la categoría felicitan a su preparadora física, Acosta Marlene de 21 años que con 9 jugadores inició el torneo vs Las Palmas logrando un triunfo y sus chicos la respetan y responden de la mejor forma dentro de la cancha. Desde ya seguimos sumando chicos categorías 2008,2009,2010 a este proyecto deportivo. Más info pag Facebook: Club social y Deportivo Puerto Argentino. ----- ENCUENTRO Y EXPERIENCIAS DESDE DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS DESARROLLADOS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 1-A cargo de la Bibliotecaria Escolar "Bitácora del Blog Institucional por la Bibliotecaria Escolar Rosa Rodriguez Escuela Nº 41 General Pueyrredón Pcia de Bs As. 2-La Biblioteca Escolar Marta Lamas. 3-Escuela Nº 41 General Pueyrredón. Pcia Bs As. 4-La Biblioteca Escolar El Corazón de la Institución a cargo de la Prof. María Alejandra Pozzi. 5-Centro Educativo Miriam Hayde Haygueldeandés Rio Primero. 6-Buscador de Libros a cargo de los Bibliotecarios Walter Sanchez y Gabriela Sanchez, invitados como ex Bibliotecarios. 7-Sonia Amalia Oborski de Cinachetta de Campana Pcia Bs As invitada como ex Bibliotecaria de la Biblioteca de Educación Técnica Nº 1 Luciano Reyes ----- SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA CARITAS Martes 14 de junio de 15 a 17 hs. Precios accesibles. Pueyrredon 989. Traer Bolsas. Nos seguimos cuidando!! Venir con barbijo. v.14.6. ----- FRASE DEL DIA "Poder olvidar significa cordura." -Jack London (1876-1916) Escritor y activista americano. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)