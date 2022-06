Cumpleaños

MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

EL GRUPO ESPERANZA PONE EN MARCHA "SENDEROS DE ESPERANZA" Su vivero hidropónico ya está funcionando gracias al aporte de la Empresa Tenaris ¿Qué es senderos de esperanza? Senderos es un lugar donde el aire puro nos envuelve con su suavidad y donde el aroma de las frutas y las hortalizas nos invaden haciéndonos sentir su perfume. Senderos es un lugar creado para que nuestros jóvenes y sus familias puedan disfrutarlo transformándolo además en un lugar de trabajo. Senderos es una ventana hacia el futuro, donde se reconocen y valoran las habilidades personales para lograr la inclusión en el mundo laboral. Senderos es un sueño hecho realidad, es uno de los caminos que durante tantos años venimos recorriendo. Senderos de esperanza es amor, es paz, es alegría, es confianza, es pensar que todos somos iguales y que este mundo tan controvertido nos pertenece y somos parte importante de su desarrollo. Luchemos juntos, sigamos adelante, no bajemos los brazos, senderos es nuestro para siempre. ----- SE PERDIÓ POR LA ZONA DEL EX CLUB ESSO Su marca personal es un colmillo que le queda fuera de su boca. Si lo ves o está en tu casa, llama o escribí al 3489 683080 ----- FRASE DEL DIA "La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene." -Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino.