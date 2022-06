Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ------ VIRGEN RINCÓN DEL CANCHILLO ( Zamba) (RECITADO) Con todo respeto te canto esta zamba Virgen del Canchillo del Río Lujan mi zamba es un rezo y cantando zambas te pido en silencio por amor y paz (CANTO) Junio es el mes del encuentro Tu nombre veneraran Virgencita del Canchillo De Campana Lomas del Río Lujan Y yo que vengo de lejos También te quiero cantar . Fuiste encontrada en la tierra Bañados del Río Lujan, Dios quiso que te encontrara El gaucho Luis Zusan Y te trajo hacia lo alto Y así poderte rezar . ( Estribillo ) Manos santas te han tallado En buena madera estas Y gracias al pueblo unido y al padre Eduardo construyen tu altar Para allí poder resarte Y pedirte amor y paz . Te han bendecido las aguas Que desbordó el Río Lujan Y las gotas del rocío De pastitos del lugar Y lágrimas te ha dejado El que te pudo encontrar . Quien te ha dejado en la tierra O te ha perdido al pasar Tal ves alguna carreta Que paso por el lugar Semi enterrada te encuentran bendiciendo al Río Luján . ( Estribillo ) . ( Autor: Noelia y Horacio Martinez ) ----- PASEOS RECREATIVOS DOMINGO 10/7: Teatro "Mi madre, mi novia y yo" (para reir a carcajadas!!) DOMINGO 3/7: Vamos a Quinta Los Ombúes con visita guiada Catedral y merienda en San Isidro. SABADO 9/7: Vamos a Villa Carmen, Museo de la Reconquista con visita guiada y paseo en la Costa. RESERVAS E INFORME: whatsapp: 1139157110 ------ FRASE DEL DIA "El amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido." -Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego. ------ ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 26 de junio desde las 15.30 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $ 450,00 la entrada , y esta el premio extra .Los esperamos. Colabore, participe y gane con Eluney. Reserve al 3489 570418. v.26.6. ----- CENA SHOW BAILABLE SABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. ----- Pág. siguiente (2/3)