MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 2022

CONSTANZA TOLEDO GANADORA DE KART PLUS 12/6 Informamos a la comunidad que el ganador de la Rifa (Lechón y 2 vinos) fue el 25 y salió favorecido CLAUDIO VALENTINI (Donación Mario Alvarado). FELICITACIONES!!!! ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 26 de junio desde las 15.30 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $ 450,00 la entrada , y esta el premio extra .Los esperamos. Colabore, participe y gane con Eluney. Reserve al 3489 570418. v.26.6. ------ CENA - SHOW - BAILABLE SABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. ------ SE PERDIÓ POR LA ZONA DEL EX CLUB ESSO Su marca personal es un colmillo que le queda fuera de su boca. Si lo ves o está en tu casa, llama o escribí al 3489 683080 ----- LLAVE HALLADA En la puerta de la oficina de Castelli 333 se ha encontrado llave con llavero. (en forma de corazon). Su dueño puede pasar por esa oficina de 8 a 14 hs. v.26.6.