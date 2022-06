MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) PEDIDO URGENTE Se ha extraviado un sobre rojo con documentacion, mas un carnet de discapacidad. Pueden devolverlo en la Autentica Defensa o llamar a Rosa 430202 o celu 687564. v.30.6. ----- FRASE DEL DIA "El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología; es decir, depende de lo que los seres humanos deseen." -Bertrand Russell (1872-1970) Filósofo, matemático y escritor británico.. ----- LLAVE HALLADA En la puerta de la oficina de Castelli 333 se ha encontrado llave con llavero. (en forma de corazon). Su dueño puede pasar por esa oficina de 8 a 14 hs. v.30.6. ----- HALLAZGO Se ha encontrado Constancia de Anses a nombre de ORTIZ HECTOR RAUL. Su dueño puede pasar por la redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.30.6. ----- HALLAZGO Se ha encontrado llaves de auto en 25 de Mayo y Berutti. Su dueño puede retirarla en Rocca 161 Redaccion. Campana. v.3.7. ----- CENA SHOW BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. ----- AGRADECIMIENTO Quiero agradecer a todos los profesionales del Hospital San Jose por haber atendido tan bien a mi madre. Hay una cancion que dice quiero tener un millon de amigos, yo quiero tener un millón de gracias a doctores, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, al personal de cocina, ayudantes, a personal de seguridad, a los médicos que rapidamente les hicieron todos los estudios, que gracias a Dios y la Virgen salieron todos bien. Tambien agradezco a amigos, vecinos, clientes que preguntaron por mi madre por ejemplo: Yiyo Tejera (diario) Julio Pipper, Walter, a mi sobrina Yanina Paola Monzón, mi hermana Claudia Ivaldi, mi hermano Pablo Elias Ivaldi. Gracias al Intendente Sebastian Abella, solo gracias por estar, faltan algunos nombres pero son muchos. Gracias a todos, los quiero mucho. Ruth Abigail Ivaldi Pág. siguiente (2/3)