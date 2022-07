Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PEDIDO URGENTE Se ha extraviado un sobre rojo con documentacion, mas un carnet de discapacidad. Pueden devolverlo en la Autentica Defensa o llamar a Rosa 430202 o celu 687564. v.30.6. PELLEGRINI ESTA DE MODA Este sabado 2 sensacional actuación de grupos musicales, a partir de las 22 hs: El Mago y La Nueva, La San Francisco Band y la Super Super Tropical Barrientos. Anticipadas $ 800. Para Pellegrini este sabado llamar a 3489 6982'7 / 618930. v.2.7. CENA -SHOW -BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. LLAVE HALLADA En la puerta de la oficina de Castelli 333 se ha encontrado llave con llavero. (en forma de corazon). Su dueño puede pasar por esa oficina de 8 a 14 hs. v.30.6. HALLAZGO Se ha encontrado Constancia de Anses a nombre de ORTIZ HECTOR RAUL. Su dueño puede pasar por la redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.30.6. HALLAZGO Se ha encontrado llaves de auto en 25 de Mayo y Berutti. Su dueño puede retirarla en Rocca 161 Redaccion. Campana. v.3.7. Pág. siguiente (2/3)