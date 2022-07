Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 01 DE JULIO DE 2022 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SOLICITUD DE PARADERO Se busca a GONZALEZ GERMAN CARLOS. Es de Campana. Por favor si tiene alguna informacion llamar a Soledad (hermana) 3489 355417. Sol (hermana) 3489-539848. Gaston (hermano) 3489-346931. ------ HALLAZGO Se ha encontrado llaves de auto en 25 de Mayo y Berutti. Su dueño puede retirarla en Rocca 161 Redaccion. Campana. v.3.7. ---- FRASE DEL DIA Justicia sin misericordia es crueldad. Santo Tomás de Aquino (1224-1274) Filósofo y teólogo. ---- PELLEGRINI ESTA DE MODA Este sabado 2 sensacional actuación de grupos musicales, a partir de las 22 hs: El Mago y La Nueva, La San Francisco Band y la Super Super Tropical Barrientos. Anticipadas $ 800. Para Pellegrini este sabado llamar a 3489 6982'7 / 618930. v.2.7. ----- CENA -SHOW -BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. ---- Pág. siguiente (2/3)