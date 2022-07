DOMINGO 03 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Colecta Dia del Niño Durante los meses de julio y agosto se recolectará juguetes nuevos y usados y a voluntad: vestimenta , zapatos, golosinas. Se repartirá a los niños en distintos barrios de Campana. 3489-537507 (Yolanda) ---- ---- FRASE DEL DIA "Justicia sin misericordia es crueldad". -Santo Tomás de Aquino (1224-1274) Filósofo y teólogo. ----- PASEOS RECREATIVOS SABADO 9/7: Vamos a Tigre visitamos Villa Carmen, Museo de la Reconquista y almorzamos en paseo Victorica. DOMINGO 21/8: Vamos a tomar el té en el palacio Sans Souci con visita guiada. RESERVAS E INFORMES: whatsapp: 1139157110 ----- HALLAZGO Se ha encontrado llaves de auto en 25 de Mayo y Berutti. Su dueño puede retirarla en Rocca 161 Redaccion. Campana. v.3.7. ----- CENA -SHOW -BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7.